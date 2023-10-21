В Германии заявили о переплате в разы за американский газ

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ переплачивает за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за топливо из России.