«Я фанат адреналина»: Роман Костомаров рассказал, как после ампутации вернулся к обычной жизни

Роман Костомаров откровенно рассказал о жизни после ампутации. Что дается спортсмену сложнее всего? Чего фигурист боялся сразу после больницы? Правда, что первое время не хотел жить? И есть ли надежда, что он снова выйдет на лед? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».