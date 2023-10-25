«Я фанат адреналина»: Роман Костомаров рассказал, как после ампутации вернулся к обычной жизни

Роман Костомаров откровенно рассказал о жизни после ампутации. Что дается спортсмену сложнее всего? Чего фигурист боялся сразу после больницы? Правда, что первое время не хотел жить? И есть ли надежда, что он снова выйдет на лед? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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