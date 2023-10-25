Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Европа, по факту, ОККУПИРОВАНА США с 1945 года. И продолжает жить под оккупацией.«Удар по экономик...
  • Наталья
    И правильно сделает..семья дороже авантюристки«Все зашло слишко...
  • Татьяна Бут
    Надо Агате отпустить Прилучного, а не спекулировать на его имени. Теперь у каждого из них своя жизнь.«Стыдно!» — Агата...

«Я фанат адреналина»: Роман Костомаров рассказал, как после ампутации вернулся к обычной жизни

«Я фанат адреналина»: Роман Костомаров рассказал, как после ампутации вернулся к обычной жизни

Роман Костомаров откровенно рассказал о жизни после ампутации. Что дается спортсмену сложнее всего? Чего фигурист боялся сразу после больницы? Правда, что первое время не хотел жить? И есть ли надежда, что он снова выйдет на лед? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх