Галкин* запретил снимать свои концерты после скандала в Дубае

Юморист Максим Галкин* запретил снимать и записывать его на диктофон во время тура по США и Канаде. Как сообщает Telegram-канал Mash, следить за исполнением условий будет усиленная охрана, а нарушивших запрет выгонят из зала.
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