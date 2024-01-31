Мосбиржа ожидает в 2024 году больше 20 сделок IPO и SPO

В 2023 году рынок пережил бум первичных размещений, а в 2024-м Мосбиржа ожидает больше 20 сделок IPO и SPO, но все будет зависеть от состояния рынка, сказал управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.
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