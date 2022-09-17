Военнослужащие ЦВО посетили выставку живописи Наты Камышан в Екатеринбурге

В ходе посещения выставки военнослужащим рассказали о художнице, а также о техниках и стилях, которые она использует при написании картин.
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