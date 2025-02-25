Губернатор Курганской области призвал финансировать работу по предотвращению абортов, чтобы народ не начал «усыхать и вымирать» под рекомендации «всякого отребья»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что государством в рамках ОМС предусмотрено финансирование абортов, а средства на предотвращение прерывания беременности не выделяются, что «не совсем логично».
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