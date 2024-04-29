Протеже вице-губернатора ХМАО Ислаева назначен на пост руководителя УК «Юнити Парк»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа провели кулуарную смену руководителя управляющей компании инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк», которая определена оператором реализации проекта НТЦ в Сургуте: она будет непосредственно взаимодействовать с инвесторами и принимать все ключевые решения по созданию объектов – университета, жилых комплексов, соцобъектов, клиники, технопарка и др.