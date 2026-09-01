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Сергеев — о Шварце и Семаке: «У них абсолютно разные тренерские идеи»

Сергеев — о Шварце и Семаке: «У них абсолютно разные тренерские идеи»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев выразил мнение, что тяжело сравнить тренерские подходы главного тренера бело-голубых Сандро Шварца и Сергея Семака из «Зенита».

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