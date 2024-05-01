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Закон и Порядок

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Дугин сказал главные слова русских Западу: Такер Карлсон взял интервью у "цитатника" Путина

Дугин сказал главные слова русских Западу: Такер Карлсон взял интервью у "цитатника" Путина

Реплика по поводу одной дискуссии вокруг одного интервью ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Знаете, коллеги, нам не нужно, чтобы американцы нас полюбили (не полюбят) и даже, чтобы они нас поняли (не поймут).

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