Алексей Гоман сознался в хайпе на отношениях с бывшей женой Марией Зайцевой

Певцы Алексей Гоман и Мария Зайцева расстались больше десяти лет назад, но продолжают быть близкими людьми и даже вместе записывают песни.
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