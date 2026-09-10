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Регионы России

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Стоимость энергии и правила для бизнеса: в Москве обсудили условия развития промышленности

Стоимость энергии и правила для бизнеса: в Москве обсудили условия развития промышленности

9 сентября в московском «Кибердоме» прошла IV ежегодная конференция Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» — «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии».

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