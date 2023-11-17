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ЗА БАРАНКОЙ

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Отечественная техника: интересные автопроизводители, о которых вы, возможно, не слышали

Отечественная техника: интересные автопроизводители, о которых вы, возможно, не слышали

Все знают бренды АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, КамАЗ. А вы слышали, например, о таких предприятиях как РоАЗ, «Дервэйс», АТУЛ, «Тонар»? В СССР и России было значительно больше производителей автомобилей, чем вы себе представляете.

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