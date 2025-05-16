Россиянам рассказали о действиях при нехватке средств на оплату долгов по кредитке

Когда дохода уже не хватает на ежемесячные выплаты, а новых источников средств нет, человек оказывается в положении, где каждый день промедления только ухудшает ситуацию, рассказала директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова.
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