В Адыгее будут судить хозяйку обезьяны, погубившей пенсионерку

В Адыгее перед судом предстанет 38-летняя хозяйка обезьяны, погубившей ее 84-летнюю родственницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каллас: США полто...
- Зеленский: нужны ...
- NYT: США будут уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым