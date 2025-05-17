Как и ожидалось, после прорыва обороны ВСУ в районе Богатыря, российские войска начали развивать наступление вдоль трассы Н-15 — одного из ключевых направлений оперативного значения.
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Как и ожидалось, после прорыва обороны ВСУ в районе Богатыря, российские войска начали развивать наступление вдоль трассы Н-15 — одного из ключевых направлений оперативного значения.
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