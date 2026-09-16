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Американские «Арли Бёрк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон»

Американские «Арли Бёрк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон»

     Пхеньян в очередной раз удивил всех — столь быстро такие корабли никто не строит, разве что с помощью хороших друзей Все время считалось, что серьезная ограниченность в ресурсах и компетенциях никогда не позволит Северной Корее занять хоть какое-то место среди лидеров мирового кораблестроения.

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