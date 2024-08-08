В ООН выразили обеспокоенность атакой на Поддубного

Организация Объединенных Наций обеспокоена атакой украинских войск в Курской области, в результате которой получил ранения журналист ВГТРК Евгений Поддубный, сообщили в среду, 7 августа, в офисе генерального секретаря ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии