В «Оренбурге» не знали о намерении Сычевого сделать предложении девушке на игре с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что футболисты и руководство клуба были удивлены тому, что нападающий команды Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».