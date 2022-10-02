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В «Оренбурге» не знали о намерении Сычевого сделать предложении девушке на игре с «Сочи»

В «Оренбурге» не знали о намерении Сычевого сделать предложении девушке на игре с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что футболисты и руководство клуба были удивлены тому, что нападающий команды Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

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