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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колыванов о 3 ничьих «Краснодара» подряд: «Видно, что команда уставшая. Нет той свежести, что была в начале сезона»

Игорь Колыванов высказался о спаде « Краснодара ». После 9 туров «быки» лидируют в РПЛ , опережая на 2 очка «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

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