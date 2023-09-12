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Польский яблочный пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 8 Сливочное масло 200 г Куриное яйцо 4 штуки Пшеничная мука 200 г Разрыхлитель 1 чайная ложка Яблоко 1 кг Сахар 280 г Лимонный сок 15 мл Лимонная цедра 1 чайная ложка Сахарная пудра по вкусу ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 2 ЧАСА 1.

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