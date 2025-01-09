Прекращение транзита российского газа через Украину способно сильнее навредить Киеву, нежели Москве. Губительные для республики последствия такого решения ее главы Владимира Зеленского признали аналитики американского журнала Responsible Statecraft (RS).
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