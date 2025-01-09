Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сопля малолетняя, на территории России никогда не было плантаций, это первое. второе - батраками были тупые , ленивые...Еще в одном росси...
  • Nikolay Boyko
    Нет еще дальше пусть валит тварьВ Госдуме оценили...
  • Валентин Громов
    нет ОДЕССА область за нами🖕В одной стране НА...

Последствия остановки транзита газа через Украину признали губительными для Киева

Последствия остановки транзита газа через Украину признали губительными для Киева

Прекращение транзита российского газа через Украину способно сильнее навредить Киеву, нежели Москве. Губительные для республики последствия такого решения ее главы Владимира Зеленского признали аналитики американского журнала Responsible Statecraft (RS).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх