Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

При выборе культур для смешанных грядок необходимо учитывать их совместимость, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие — улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами, рассказал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.