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Всё о женщинах

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Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

При выборе культур для смешанных грядок необходимо учитывать их совместимость, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие — улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами, рассказал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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