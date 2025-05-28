Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

При выборе культур для смешанных грядок необходимо учитывать их совместимость, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие — улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами, рассказал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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