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Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке помешать Трампу на выборах

Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке помешать Трампу на выборах

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил в соцсети X, что отказ Верховного суда исключить его фамилию из бюллетеней в штатах Висконсин и Мичиган призван отнять часть голосов у кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

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