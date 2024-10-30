Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке помешать Трампу на выборах

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил в соцсети X, что отказ Верховного суда исключить его фамилию из бюллетеней в штатах Висконсин и Мичиган призван отнять часть голосов у кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии