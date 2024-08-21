Петербургские добровольцы из Курской области: «Тяжелее всего смотреть на стариков»

Ребята помогают эвакуированным, раздают гуманитарную помощь и помогают установить связь с родными Пятеро молодых добровольцев из петербургского отделения Гуманитарного добровольческого корпуса находятся в Курской области.
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