МВД РТ объяснило, что делать иностранцам, желающим урегулировать свое правовое положение

МВД Татарстана объяснило, что делать иностранцам, желающим урегулировать свое правовое положение. 30 декабря прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».
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