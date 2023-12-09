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Велемудр. Мир тесен.

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  • Олег Севастопольский
    "...что киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью..." - уже смешно !!!Четыре основных г...
  • Малик Гумеров
    1917г. = Это  первая попытка вернуться к истокам , к первородству - МИРОУСТРОЙСТВУ  РУСИ !     К  ОБЩИННОСТИ , К СОБО...Четыре основных г...
  • Владимир Плотников
    Да. И после 1917-го, тоже язычниками. Например, Братск. Да, много.Четыре основных г...

Четыре основных города древней Руси, построенных славянами-язычниками

Четыре основных города древней Руси, построенных славянами-язычниками

Новгород Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с древних времен, простолюдины вели оживленную переписку, а князей звали и прогоняли, когда хотели.

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Комментарии
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Владимир Плотников
Да. И после 1917-го, тоже язычниками. Например, Братск. Да, много.
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
1917г. = Это  первая попытка вернуться к истокам , к первородству - МИРОУСТРОЙСТВУ  РУСИ !     К  ОБЩИННОСТИ , К СОБОРНОСТИ  = в  НАРОДОВЛАСТИЕ  ЧЕМ ЖИЛА  РУСЬ !                         Копное право , Земства .... принципы народовластия были уничтожены  с приходом Романовых ,  и рабство с ними пришло на Русь !!!
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9 час.
Олег Севастопольский
&quot;...что киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью...&quot; - уже смешно !!!
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6 час.

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