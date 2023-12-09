Новгород Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с древних времен, простолюдины вели оживленную переписку, а князей звали и прогоняли, когда хотели.
Четыре основных города древней Руси, построенных славянами-язычниками
Комментарии
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Владимир Плотников
Да. И после 1917-го, тоже язычниками. Например, Братск. Да, много.
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
1917г. = Это первая попытка вернуться к истокам , к первородству - МИРОУСТРОЙСТВУ РУСИ ! К ОБЩИННОСТИ , К СОБОРНОСТИ = в НАРОДОВЛАСТИЕ ЧЕМ ЖИЛА РУСЬ ! Копное право , Земства .... принципы народовластия были уничтожены с приходом Романовых , и рабство с ними пришло на Русь !!!
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9 час.
Олег Севастопольский
"...что киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью..." - уже смешно !!!
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6 час.
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