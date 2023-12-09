Четыре основных города древней Руси, построенных славянами-язычниками

Да. И после 1917-го, тоже язычниками. Например, Братск. Да, много.

МГ

Малик Гумеров

1917г. = Это первая попытка вернуться к истокам , к первородству - МИРОУСТРОЙСТВУ РУСИ ! К ОБЩИННОСТИ , К СОБОРНОСТИ = в НАРОДОВЛАСТИЕ ЧЕМ ЖИЛА РУСЬ ! Копное право , Земства .... принципы народовластия были уничтожены с приходом Романовых , и рабство с ними пришло на Русь !!!