В России начались продажи умных часов Honor Watch 4

Россияне получили возможность купить новую модель умных часов Honor Watch 4. Они отличаются высоким качеством материала корпуса (алюминий шестой серии), защитой от воды и пыли, а также точной системой контроля физического состояния человека, сообщает “Российская газета”.
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