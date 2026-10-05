CNN: Белый дом не допустил журналистов Politico на борт самолета Трампа

Белый дом запретил журналистам Politico доступ на борт самолета президента США Дональда Трампа во время запланированного посещения штата Небраска.
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