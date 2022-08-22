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Продажи на российском авторынке могут сократиться на 70%

Российский автодилер «Рольф» ожидает 70%-го падения рынка новых автомобилей по итогам 2022 года, активно развивает региональную сеть выкупа машин с пробегом.

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