Продажи на российском авторынке могут сократиться на 70%

Российский автодилер «Рольф» ожидает 70%-го падения рынка новых автомобилей по итогам 2022 года, активно развивает региональную сеть выкупа машин с пробегом.
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