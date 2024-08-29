Гигиена подмышек: что многие делают не так

Иногда корень проблем кроется в неправильном уходе. Так на какие же аспекты обратить внимание, чтобы кожа в деликатной зоне долго оставалась чистой и свежей? Хороший утренний душ способствует приливу сил утром, а расслабляющая ванна вечером успокаивает и очищает все тело.