Танзания обнародовала планы по развитию ядерной энергетики

Продвигать ядерную энергетику в качестве чистого альтернативного источника энергии выразил готовность заместитель премьер-министра и министр энергетики Танзании Дото Битеко, об этом 30 августа пишет танзанийское издание Daily News.
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