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Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР

Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР

Представители шести европейских стран, четыре из которых — постоянные участники СБ ООН — Албания, Ирландия, Норвегия и Франция, а также присоединившиеся к ним Эстония и Германия, призвали Россию не признавать самопровозглашённые республики Донбасса.

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