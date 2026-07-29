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Бесплатные слоты на падел-корты на площади 1905 года закончились

Бесплатные слоты на падел-корты на площади 1905 года закончились

Бесплатных слотов на падел-корты, которые монтируют ко Дню города на площади 1905 года, не осталось. Самые низкие цены начинаются от 1250 рублей за час игры в будни днем – это аренда по льготной цене, которая действует для студентов, пенсионеров и супружеских пар.

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