ТАСС: Минздрав опубликовал список пострадавших после теракта в "Крокус сити холле" В списке из 146 человек есть дети, часть людей не удалось опознать.
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ТАСС: Минздрав опубликовал список пострадавших после теракта в "Крокус сити холле" В списке из 146 человек есть дети, часть людей не удалось опознать.