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Нижегородская правда

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В Урене открыли парк Борок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Урене открыли парк Борок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Урене центральным событием в программе празднования Дня города стало открытие парка «Борок», благоустроенного по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках Всероссийского конкурса малых городов нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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