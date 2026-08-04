В Урене открыли парк Борок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Урене центральным событием в программе празднования Дня города стало открытие парка «Борок», благоустроенного по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках Всероссийского конкурса малых городов нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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