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О Путине, его политике и о том, что может ждать страну после него

О Путине, его политике и о том, что может ждать страну после него

автор - Окно в историю Депутат Госдумы и известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин высказал своё мнение о Путине, как руководителе страны, его политике и о возможном сценарии развития ситуации в стране после его ухода с поста президента.

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Валерий Светлый
Тот, кто правит, тот и козел. Забрался в огород, объел его - кто виноват? Что делать?
Эдуард Тихомиров
Михаил Делягин сообразно своей ФИО всегда был "и нашим, и вашим". Ах, если бы дело было только в сроке выхода на пенсию! Есть один универсальный механизм управления как в условиях кризиса, так и неопределённости - 4 года и не больше. Этот инструмент всё сам решит.
Михаил Хохлов
Делягину лицо нужно сделать попроще.
Валерий Светлый
имеет право как придворный словоплет
Михаил Хохлов
Он не придворный , он бывший комсомольский функционер.
Ирина
А Путин "верный коммунист" когда это было выгодно . Ну и что ?
Tatyana
Какой же он придворный? После гибели Немцова двор он себе найти не может)))
Олег Самойлов
Ну, положим, его от корытца уже давненько пнули! Потому и болтает помелом!
Boris Max
Делягин политическая проститутка. Он как флигерь... и что то мне подсказывает, что именно он попадёт под раздачу один из первых. Не даром такие кричат держи вора.
Семен Жаров
Черты характера руководителя НЕ должны вызывать разногласий!... ... А с ЭТИМ у В.В.Путина НЕ всё в порядке!... ... Посмотрите на И.В.Сталина... 1) ... Враги Сталина отмечают его ум и талант руководителя! 2) ... Пострадавшие во времена Сталина, на Сталина НЕ обижаются! 3) ... Лично я считаю, что Сталинский ГУЛАГ был НЕобходим, хотя и он вместе с расстрелами НЕ мог ПОЛНОСТЬЮ справиться с преступностью!... Честные люди ГУЛАГа не боялись и от него НЕ страдали!!!... ... Зато ныне даже ДЕРЬМО приходится прятать за семью замками и металлическими дверями, что НЕ помогает, так как ЛЮБОЙ замок -- ОТ веника, подпирающего дверь, ДО бронированных дверей с хитроумными запорами -- НЕ позволяют проникать в чужое жилище ЛИШЬ честному человеку и гражданину!!!
Евгений Гоголев
Вы считаете своё мнение правильным, а я считаю, что вы заблуждаетесь. Кто прав?
Семен Жаров
1) НЕ придётся!... Ведь мне 74-ый год, а ВСЕ родственники по отцу ушли из жизни в 74 года!!! 2) Допустим, что я заблуждаюсь!... Но в ЧЁМ именно??? 3) Могу сказать, что более 30 лет оголтелой пропаганды, восхваляющей ПРИРОДНЫЕ инстинкты ЖАЖДЫ власти и богатства, искоренить будет слишком тяжело и долго!!!... ... Даже ГУЛАГ с расстрелами полностью НЕ смог искоренить дикие инстинкты!!! ------------------------------------- 1) Ломать ЛЕГКО, да строить ТРУДНО!!! 2) Лично я ХОТЕЛ бы видеть у руля своих Родины и Отчизны НЕ единственного, а ГРУППУ (КАК угодно можете её назвать!) ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ специалистов по всем отделам общественной жизни в России, чтобы во ВСЕХ сферах жизни царили благополучие и справедливость!!!
Алексей
У вас слишком узкий кругозор. Сталин был вождь народа, врагов у него не было, враги были у народа.
Семен Жаров
В таком случае постарайтесь РАСШИРИТЬ мой кругозор!... ... Только "СПАСИБО" скажу!
Алексей
В ином случае я его вам широко распахнул.
Алексей
В ином случае я его вам широко распахнул.
Семен Жаров
Наверно ПОЭТОМУ И.В.Сталин столько времени и лежал на полу БЕЗ помощи!!! Пустобрёх!
Алексей
Наверно обделался и соратники ждали пока не просохнет.
Виталий Литвинов
Сталин был не вождём народа, а врагом народа. Вождём он был у своих.
Алексей
Виталий, мне все равно кем был когда-то Сталин. Его имя осталось в аналах истории. Я доволен тем, что жизнь продолжается и желаю всем удачи в жизни здесь и сейчас.
Виталий Литвинов
Ну в аналлах истории много имён осталось. которые так или иначе связаны с нашей страной, есть и принёсшие народу боль и страдания Сталин из их числа, есть и прославившие нашу Родину и сделавшие много хорошего для народа. Только взгляд у людей на эти персоналии разный, одни обожествляют палачей и ненавидят радетелей.
Tatyana
Имя Малюты Скуратова тоже не забылось)) И еще много чьи имена, которые лучше бы не вспоминать.
Семен Жаров
1) Не злорадствуйте является по зову! 2) Поберегитесь -- изрыгаемая вонь прилипает и НЕ отмывается!
Евгений Гоголев
В 2036г поговорим о том, как будет без Путина.
Николай Зайчиков
Гоголев , хорошие люди так долго не живут . Не дай Бог Россия такого не переживет .
Евгений Гоголев
Зайчиков, Кольцов Павел Фёдорович герой Советского союза - 101год, Сьаринов Илья Григорьевич партизан 100лет, Визенталь Симон "охотник за нацистами" - 96лет и ещё тысячи уважаемых людей, которые прожили долгую жизнь.
Ирина
Дефективные враги коммунистов с их большими -пребольшими плебейскими понтами ,после захвата ими РСФСР оказались способными только паразитировать за счет результатов труда коммунистов и их сторонников ,массового вывоза природных ресурсов и сырья ,импорта . А после того ,как у них эта халява стала заканчиваться ,и Путин в 2012 году своей речи о "калошах " признал ,что в РФ экономический кризис ,их экономика восьмой год падает ,а народ восьмой год нищает ,и дальше будет всё только хуже для России и российского народа .
Алексей
Счастья хочется дождаться. Поясните Сколько ждать когда будет хуже и как будет хуже чем сегодня?
Виталий Литвинов
Опять санитары недоглядели. Забыли рукава смирительной рубашки за спиной завязать.
Алексей
Ныне новые технологии лечения- Ирине ноутбук дали, чтобы посуду не била и стенку башкой не рушила.
Виталий Литвинов
Кто такой Делягин? Либераст переобувшийся в почтилевого. когда его турнули со всех кормушек. Обыкновенный балабол, не лишённый сообразительности и только. Ну и автор. видимо из той же тусовки. раз полностью согласен с Делягой.
bianka Белая
Я не думала, что Делягин, оказывается, дурак. Только малограмотный дурак может считать, что пенсионную реформу " придумал и лично внедрил" Путин, и что ему достаточно издать указ и отменить её. Что- то скромненько как- то Делягин предложил. Уж мог бы " посоветовать" Путину и пенсии поднять. Тыщ до 50. Чтоб пенсионеры могли бы жить, а не " выживать", в заграничные турне ездить, ну чисто как европейские или американские пенсионеры! Там же все пенсионеры только и делают, что по турне , круизам и курортам разъезжают на свои пенсии. Да и зарплату пусть Путин своим указом поднимет. А цены в магазинах снизит.
Николай Зайчиков
Гоголев , так ты мне хороших людей перечислил , а я тебе про твоего кумира писал .
Tatyana
Делягину после расстрела Немцова некуда себя деть))) А Путину он просто завидует.
Алексей
Бьянка, не все так просто, как всем и вам хочется. Указами благосостояние не установишь. Как это сделать я не знаю, но я имею уверенность, что Правительство этими вопросами занимается. Природная рента является достоянием не только ныне живущих, но и будущих поколений. Материнский капитал-пример этого.
Валерий Пашнин
Знайте и не забудте что это мнение только лично Делягина. Как всегда.
Степан Ротарь
Делягин из вечно ноющих людей,мол как так,его,такого белого и пушистого никуда не назначают.Видимо,чтобы умерить его нытьё,ему и разрешили просочиться в ГД.
Олег Самойлов
деляга попиариться решил? Ну-ну!

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