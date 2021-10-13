О Путине, его политике и о том, что может ждать страну после него

автор - Окно в историю Депутат Госдумы и известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин высказал своё мнение о Путине, как руководителе страны, его политике и о возможном сценарии развития ситуации в стране после его ухода с поста президента.
автор - Окно в историю Депутат Госдумы и известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин высказал своё мнение о Путине, как руководителе страны, его политике и о возможном сценарии развития ситуации в стране после его ухода с поста президента.
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