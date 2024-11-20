Готовьтесь принимать мигрантов: к чему может привести глобальное потепление?

Глобальное потепление может стать причиной новой климатической миграции. Об этом сообщил NEWS.ru руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов в процессе климатической конференции COP29.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии