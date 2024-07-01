Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали.Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).