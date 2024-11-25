Ослабление рубля назвали причиной снижения эффективности высокой ключевой ставки

Ослабление рубля, которое может казаться привлекательным для бюджета страны и балансов компаний-экспортеров, приводит к разгону инфляции, с которой Центробанк борется, повышая ключевую ставку, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, прокомментировавший ситуацию на рынке.
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