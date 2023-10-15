Повреждённый израильскими ВВС аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября

В понедельник, 16 октября, возобновит работу международный аэропорт Алеппо. Его деятельность прерывалась из-за повреждения посадочной полосы в результате атаки израильской армии, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на министерство транспорта арабской республики.
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