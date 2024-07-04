Рязанцев предупредили об опасности возникновения смерчей

По данным синоптиков, во второй половине дня 5 июля с сохранением до конца суток 6 июля на территории региона ожидается гроза с сильными ливнями (более 30 мм осадков за час), местами град, а также сильный ветер – порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, местами 25-27 метров.