Прибалтика выступает за изоляцию России от Европы

Члены Балтийской ассамблеи сообщили о своем намерении изолировать Россию от европейского сообщества. Об этом стало известно на заседании литовского, латвийского и эстонского парламентов, в ходе которого была принята соответствующая резолюция.
Члены Балтийской ассамблеи сообщили о своем намерении изолировать Россию от европейского сообщества. Об этом стало известно на заседании литовского, латвийского и эстонского парламентов, в ходе которого была принята соответствующая резолюция.
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