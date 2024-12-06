Страна и люди
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Страна и люди

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Власти определили схему покрытия энергодефицита в Москве к 2030 году

Власти определили схему покрытия энергодефицита в Москве к 2030 году

Почти 1 ГВт генерации необходимо построить для покрытия энергодефицита в Москве. Новые энергоблоки к 2030 году возведут «Интер РАО» и «Мосэнерго», а в 2032-м в столицу протянут линию постоянного тока от Нововоронежской АЭСПульт управления ТЭЦ-25, Москва (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС) Потребность в строительстве новых объектов генерации в Москве и Московской области составляет не менее 950 МВт, говорится в утвержденной «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР) на период 2025–2030 годов».

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