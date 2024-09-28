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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о 0+0 Зайцева в сезоне и влиянии на него прихода Деанджело: «Мы не будем искать козлов отпущения. Тони и Кузнецов в любом случае мотивируют других ребят»

– Сейчас Никита Зайцев – худший по статистике (0 очков в 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при 13 минутах штрафа – Спортс).

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