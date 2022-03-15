Президент «Барыса»: «Хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, тройку Михайлис – Волк – Лилья»

Борис Иванищев рассказал о том, каких хоккеистов «Барыс» хочет оставить на следующий сезон КХЛ. «Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь, тройку Никита Михайлис – Кертис Волк – Якоб Лилья и остальных казахстанцев.

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