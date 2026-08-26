Жара в Германии привела к дефициту воды

Очень жаркое и засушливое лето привело к проблемам с водоснабжением в Германии, следует из результатов опроса, проведенного ассоциацией муниципальных предприятий ФРГ (VKU) среди муниципальных поставщиков воды, 26 августа пишет медиагруппа Funke.
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