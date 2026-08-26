smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 589 подписчиков

Жара в Германии привела к дефициту воды

Жара в Германии привела к дефициту воды

Очень жаркое и засушливое лето привело к проблемам с водоснабжением в Германии, следует из результатов опроса, проведенного ассоциацией муниципальных предприятий ФРГ (VKU) среди муниципальных поставщиков воды, 26 августа пишет медиагруппа Funke.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии