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Царьград

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Пруцев удивлён изменениями в «Спартаке» после аренды в «Локомотиве»

Пруцев удивлён изменениями в «Спартаке» после аренды в «Локомотиве»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев, вернувшись из аренды в «Локомотиве», отметил положительные изменения в команде под руководством Хуана Карседо, который возглавил клуб в 2026 году, заменив Деяна Станковича.

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