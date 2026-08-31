Марочко: ВСУ попытались прорвать оборону ВС России на минувшей неделе

Попытка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны российских войск в зоне ответственности группировки «Центр» на минувшей неделе провалилась, украинская сторона понесла значительные потери.
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