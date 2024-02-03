Большая часть стран развивает программы ведения кибервойн

Замгенсека ШОС Логвинов: «Более 130 стран развивают программы ведения кибервойн». В настоящий момент более 130 государств развивают собственные программы ведения кибервойн, сообщил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии международного цифрового форума Digital Almaty.
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