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Владимирская СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева

Владимирская СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева

Изначально гимнастическая школа ютилась в школьных спортзалах, затем получила собственное помещение, а в 1984 году для нее построили целый спортивный комплекс.

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